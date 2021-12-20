"Нафтогаз" взяв участь в аукціоні

Стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" дебютувала на аукціоні 13 грудня 2021 року. Як лот державне підприємство виставило потужність у розмірі 25 МВт.
Повідомляється, що "Нафтогаз" уперше став учасником "Української енергетичної біржі" з метою продати заявлений обсяг у розмірі 25 Мегаватів. Саме стільки необхідно для базового навантаження на період одного кварталу, тобто з січня до березня 2022 року, а також окремо на січень наступного року.
Стартова ціна на один місяць склала 3500 гривень за 1 МВт на годину, а на тримісячний пакет дещо дешевше - 3300 гривень за 1 МВт на годину.
Однак покупця на обсяги електричної енергії компанії не знайшлося. Отже, «Нафтогаз» ухвалив рішення повторити спробу продажу 15 та 16 грудня 2021 року у рамках того ж таки аукціону.
Повідомляється, що "Нафтогаз" уперше став учасником "Української енергетичної біржі" з метою продати заявлений обсяг у розмірі 25 Мегаватів. Саме стільки необхідно для базового навантаження на період одного кварталу, тобто з січня до березня 2022 року, а також окремо на січень наступного року.
Стартова ціна на один місяць склала 3500 гривень за 1 МВт на годину, а на тримісячний пакет дещо дешевше - 3300 гривень за 1 МВт на годину.
Однак покупця на обсяги електричної енергії компанії не знайшлося. Отже, «Нафтогаз» ухвалив рішення повторити спробу продажу 15 та 16 грудня 2021 року у рамках того ж таки аукціону.
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