Надійні сховища в альпійських скелях тільки для заможних людей

За повідомленням видавництва Bloomberg, швейцарська фірма Bruenig Mega Safe AG, яка займається будівництвом, запропонувала заможним клієнтам найнадійніші сховища для грошей. Ці сховища вирізані в альпійських скелях.
Повідомляється, що під сховища, компанія планує використовувати простір в горах, еквівалентну десяти футбольним полям.
Склади будуть об'ємом від 100 кубічних метрів і висотою до 90 метрів. Усередині сховища буде підтримуватися постійна вологість повітря - 40 відсотків і температура - 12 градусів.
Ціни на послуги зі зберігання грошей починаються від 500 000 доларів.
За словами представників Bruenig, компанія вже веде переговори з десятьма потенційними клієнтами, серед яких є художні галереї та заможні люди.
Щоб почати будівництво, на першому етапі Bruenig необхідно зібрати близько 7,5 мільйона доларів від інвесторів. Почати вирізати сховища планується вже на початку 2021 року, а заробити вони повинні до середини 2022.
Раніше в Києві правоохоронці викрили посадових осіб філії одного з держбанків в розкраданні майже 80 млн гривень. Вони відкривали десятки рахунків на фізосіб за підробленими документами, перераховували на них гроші держбанку і привласнювали їх.
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