Надійні сховища в альпійських скелях тільки для заможних людей

За повідомленням видавництва Bloomberg, швейцарська фірма Bruenig Mega Safe AG, яка займається будівництвом, запропонувала заможним клієнтам найнадійніші сховища для грошей. Ці сховища вирізані в альпійських скелях.

Повідомляється, що під сховища, компанія планує використовувати простір в горах, еквівалентну десяти футбольним полям.

Склади будуть об'ємом від 100 кубічних метрів і висотою до 90 метрів. Усередині сховища буде підтримуватися постійна вологість повітря - 40 відсотків і температура - 12 градусів.

"Склади підходять для зберігання творів мистецтва, золота, сертифікатів, класичних автомобілів, а також для проведення заходів з високими вимогами безпеки", - стверджують представники Bruenig.

Ціни на послуги зі зберігання грошей починаються від 500 000 доларів.

"Багатії по всьому світу потребують безпечних сховищах. Причина - пандемія коронавируса, а також заворушення в США і Гонконгу. Одні мільярдери побоюються глобальної рецесії або стихійних лих, а інші хочуть уникнути банків, які вводять негативні процентні ставки ", - обґрунтовують свою пропозицію в компанії.

За словами представників Bruenig, компанія вже веде переговори з десятьма потенційними клієнтами, серед яких є художні галереї та заможні люди.

"Клієнти матимуть цілодобовий доступ по тунелю, через який проїдуть навіть вантажівки, запевнили в компанії", - повідомили в компанії.

Щоб почати будівництво, на першому етапі Bruenig необхідно зібрати близько 7,5 мільйона доларів від інвесторів. Почати вирізати сховища планується вже на початку 2021 року, а заробити вони повинні до середини 2022.

Раніше в Києві правоохоронці викрили посадових осіб філії одного з держбанків в розкраданні майже 80 млн гривень. Вони відкривали десятки рахунків на фізосіб за підробленими документами, перераховували на них гроші держбанку і привласнювали їх.