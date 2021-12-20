Над енергоблоком ЧАЕС починається експлуатація нового НБК

15:33 24 липень Київ, Україна

В Україні почалася дослідна експлуатація нового захисного конфайнмента. Це арочне спорудження споруджено над раніше спорудженим «Укриттям» в ході аварії на Чорнобильській АЕС. Планується, що дослідно-промислова експлуатація об'єкта триватиме один рік, а після успішного її завершення ДСП ЧАЕС має надати до Держатомрегулювання заяву для отримання ліцензії на експлуатацію комплексу конфайнменту та об'єкта "Укриття" (в рамках окремого виду діяльності - переробка, зберігання радіоактивних відходів).