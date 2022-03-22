Нацкомісія з цінних паперів призупинила діяльність шести фінансових пірамід

Пресслужба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) опублікувала звіт про роботу відомства. Згідно з даними, Комісія оновила список сумнівних фінансових компаній. Зафіксувавши ненадійну діяльність фінансових пірамід, НКЦПФР внесла їх у список для перевірки законності роботи перерахованих підприємств.

В оновлений список включені: NPBFX, Gerchik & Co, Want.Brocker, GoldenStanley, KEIXO, TrustMacquarieCapital.

В НКЦПФР відзначають, що компанії потрапили в список після того, як низка їхніх клієнтів звернулася до комісії з повідомленнями про втрату значних коштів, інвестованих в ці проєкти. Також були отримані звернення від юридичних осіб з проханням перевірки діяльності низки сумнівних інвестиційних компаній.

За результатами перевірки комісія звернулася до провайдера з проханням заблокувати вебсторінки фіктивних інвестиційних проєктів, яким вони надають послуги хостингу.

Всього, за динним НКЦПФР, в Україні працює 70 сумнівних фінансових проєктів.