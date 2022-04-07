Нацбанк скасував обмеження на репатріацію дивідендів - наслідки

Пресслужба Національного банку України заявила не тільки про зміцнення гривні на валютному ринку, але і про стан бізнес-ринку. Згідно з цифрами, за перші 10 місяців поточного року бізнес направив на репатріацію дивідендів 2 736 млн доларів.

"За 10 місяців 2020 куплено для репатріації дивідендів 2,085 млрд доларів, перераховано 2,736 млрд доларів", - повідомили в пресслужбі.

При цьому Національний банк очікує, що обсяг репатріації дивідендів за підсумками цього року складе близько 3,5 млрд доларів, а в наступному - близько 3,3 млрд доларів.

У липні 2019 року Нацбанк скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів для поліпшення інвестиційного клімату, як це було передбачено дорожньою картою по валютній лібералізації. Найближчим часом гривня стабілізується і почне слабшати до 28,3 гривні за долар, оскільки низькі ціни будуть приваблювати покупців, вважає експерт.