Нацбанк змінив вимоги до послуг інкасації

Національний банк, починаючи з 2015 року, працював над удосконаленням норм видачі ліцензії юридичним особам, які бажають надавати українським банкам послуги з інкасації.
Насамперед регулятор виключив норми, за якими здійснювався контроль ліцензування юридичних осіб, які бажають надавати послуги з інкасації, а також контроль обробки та подальшого зберігання готівки. Цим займатиметься НБУ.
Насамперед регулятор виключив норми, за якими здійснювався контроль ліцензування юридичних осіб, які бажають надавати послуги з інкасації, а також контроль обробки та подальшого зберігання готівки. Цим займатиметься НБУ.
Відповідно до нових вимог, визначено також оновлену форму витягу з електронного реєстру ліцензій на надання банкам послуг з інкасації у додатку до Положення №926. Нові положення набули чинності 11 листопада 2021 року.
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