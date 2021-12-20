Нацбанк змінив вимоги до послуг інкасації

10:51 15 листопад Київ, Україна

Національний банк, починаючи з 2015 року, працював над удосконаленням норм видачі ліцензії юридичним особам, які бажають надавати українським банкам послуги з інкасації.



Насамперед регулятор виключив норми, за якими здійснювався контроль ліцензування юридичних осіб, які бажають надавати послуги з інкасації, а також контроль обробки та подальшого зберігання готівки. Цим займатиметься НБУ.

Юридична особа, яка заявила на ліцензування послуг з інкасації, зобов'язується надати інформацію про головного бухгалтера та його рівень професійної придатності.

У нових вимогах також виведено пункт, згідно з яким Нацбанк може анулювати ліцензію у разі, якщо юридична особа у зазначені строки та згідно з певними умовами не виконає своїх зобов'язань перед банком щодо надання інкасаційних послуг.

Крім цього, до керівника підрозділу, який надає дані послуги, висунуто вимоги щодо його профпридатності та ділової репутації. Відповідно до цих норм зазначені документи, які юридична особа зобов'язана надати НБУ на розгляд для видачі ліцензування.

Відповідно до нових вимог, визначено також оновлену форму витягу з електронного реєстру ліцензій на надання банкам послуг з інкасації у додатку до Положення №926. Нові положення набули чинності 11 листопада 2021 року.