На Південно-Українській АЕС запустили в роботу енергоблок №3

09:15 25 квітень Київ, Україна

На Південно-Українській АЕС було проведено запуск в роботу енергоблоку №3. Блок успішно почав роботу і приєднаний до енергосистеми України. Повідомлення про це опубліковано на сайті ПУАЕС.

"О 2 годині 48 хвилин енергоблок №3 Південно-Української АЕС підключено до енергомережі після успішного завершення середнього планового ремонту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обладнання першого, другого і третього енергоблоків ПУ АЕС працює в заданому режимі.

Радіаційний фон на промисловому майданчику знаходиться на рівні природних фонових значень і становить 0,09 мкЗв/год.

Південно-Українська АЕС (три атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт) - розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом Енергоатому. Входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу.

Нагадаємо, минулого тижня Запорізька АЕС відключила на капремонт енергоблок №6. В цей час в роботі на ЗАЕС знаходяться лише три енергоблоки з шести сумарною потужністю 2930 МВт.