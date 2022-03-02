На час карантину в Україні планують скасувати штрафи за відсутність HACCP

09:06 03 червень Київ, Україна

На початку пояснимо, що HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - аналіз ризиків і критичні контрольні точки) - один із системних контролів харчових продуктів. Як стало відомо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5592 «Про державний контроль за дотриманням законодавства щодо харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, ветеринарної медицини і добробуту тварин». Серед іншого, документом скасовуються штрафні санкції за невпровадження на підприємстві HACCP на період карантинних обмежень, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Законопроєкт спрямований захистити як малий, так і великий бізнес, який здійснює первинне виробництво, реалізацію та/або обіг харчових продуктів.

«Законопроєктом передбачається внесення змін до статті 65 закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства щодо харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, ветеринарної медицини і добробуту тварин» в частині зупинення застосування штрафних санкцій до суб'єктів, які не впровадили на потужностях постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP)», - зазначено в пояснювальній записці до документа.

Автори законопроєкту вважають, що його реалізація тимчасово ослабить адміністративні процедури для підприємств і нейтралізує негативні наслідки зниження економічної активності в Україні, викликаної пандемією COVID-19.

Відзначається також, що реалізація законопроєкту № 5592 не вплине на саме впровадження системи НАССР і можливість проведення заходів державного контролю. Документ лише призупиняє застосування штрафів.