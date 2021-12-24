На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів

19:59 24 грудень Київ, Україна





Учасники першої програми студії протягом року розвиватимуть IT-стартапи та шукатимуть інвестиції, щоб масштабувати свої проекти. Такий формат роботи успішний у США та країнах Європи, набирає популярності в України, але для Сходу це перша венчурна студія. Венчурну студію створили організація SocialBoost та Центр стартапів 1991 – Startup Center 1991 за сприяння Проекту USAID Економічна підтримка Східної України.Учасники першої програми студії протягом року розвиватимуть IT-стартапи та шукатимуть інвестиції, щоб масштабувати свої проекти. Такий формат роботи успішний у США та країнах Європи, набирає популярності в України, але для Сходу це перша венчурна студія.

Центр стартапів 1991 р.. протягом двох років реалізує програми для технологічного бізнесу Східної України, випускниками яких стали 20 стартап-команд. Ключовий запит серед них – індивідуальна підтримка проекту та допомога з фандрейзингом.



Учасниками першого набору до венчурної студії стартапів стали 17 проектів, вибраних після BootCamp – тренувального майданчика, на якому команди працювали з інструментами Lean Canvas та Objectives and Key Results (OKR), презентували свої проекти перед експертами.



Учасниками стали стартапи: Мої комунальні, НЕЗАБУДНІ, Handstree, Cryptoya, Monolytics, SYNERY, EqMan, MarketPlace railway logistics&wagons, PJMS, Allzap, Project e-teens, Інтерактивні історії та ігри, Timbi, Зубок CRM, A,. Це команди з восьми міст – Бердянська, Вугледару, Дніпра, Запоріжжя, Маріуполя, Києва, Покровська та Харкова.

В даний час проекти знаходяться на різних стадіях розвитку: від прототипу до MVP - Minimum Viable Product (мінімально життєздатний продукт), який потребує масштабування. Протягом чотирьох місяців вони інтенсивно доопрацюють стартапи разом із менторами та експертами, матимуть підтримку та зворотний зв'язок щодо проходження програми від in-house команди студії – фахівців Центру стартапів 1991 та SocialBoost, отримають допомогу від технічної команди – розробників та дизайнерів.

“Схід України – регіон із великим потенціалом. За два роки існування Центру стартапів 1991 випускниками програм інкубації стали 20 стартапів. Цього року ми розпочинаємо програму у форматі венчурної студії. Це індивідуальна робота з найсильнішими командами набору, підтримкою менторів та технічної команди. До цього приєднується нетворство з інвесторами - учасниками програми для венчурних капіталістів», - вважає співзасновник SocialBoost та Центру стартапів 1991 Віктор Гурський.

На екваторі програми стартапи представлять свої проекти перед спільнотою венчурних інвесторів, а наступні півроку присвятять залученню фінансування. Фінальна мета – створити нові конкурентоспроможні технологічні бізнеси на Сході України у 2022 році.