На будівництво кіберспортарени витратять 40 млн доларів

19:31 17 вересень Київ, Україна

У столиці, замість готелю "Дніпро", нові власники побудують кіберспортарену, яка вміщуватиме 10 тисяч осіб, вартість проєкту оцінюється в $40 млн.

Про це повідомив засновник кіберспортивної організації Natus Vincere, а також ігрової платформи DreamTeam Олександр Кохановський на інвестиційному форумі Києва.

"У нас в планах побудувати за $40 млн багатофункціональну кіберспортивну арену, яка буде вміщати 10 тис. осіб. Вона буде знаходитися в центрі Києва... У нас в країні ще немає такого майданчика", - зазначив бізнесмен.

За його словами, там буде не тільки кібер, а й звичайний спорт, концерти, івенти, виставки, конференції. Готель "Дніпро" разом з кіберспортивною ареною дозволить проводити в столиці до 16 великих кіберзаходів і забезпечить близько 100 тис. туристів щорічно, які принесуть місцевому бюджету майже 40 млн грн на рік.