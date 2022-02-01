На будівництво кіберспортарени витратять 40 млн доларів

У столиці, замість готелю "Дніпро", нові власники побудують кіберспортарену, яка вміщуватиме 10 тисяч осіб, вартість проєкту оцінюється в $40 млн.
Про це повідомив засновник кіберспортивної організації Natus Vincere, а також ігрової платформи DreamTeam Олександр Кохановський на інвестиційному форумі Києва.
За його словами, там буде не тільки кібер, а й звичайний спорт, концерти, івенти, виставки, конференції. Готель "Дніпро" разом з кіберспортивною ареною дозволить проводити в столиці до 16 великих кіберзаходів і забезпечить близько 100 тис. туристів щорічно, які принесуть місцевому бюджету майже 40 млн грн на рік.
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