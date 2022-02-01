На будівництво кіберспортарени витратять 40 млн доларів

19:31 17 вересень Київ, Україна

У столиці, замість готелю "Дніпро", нові власники побудують кіберспортарену, яка вміщуватиме 10 тисяч осіб, вартість проєкту оцінюється в $40 млн.
 
Про це повідомив засновник кіберспортивної організації Natus Vincere, а також ігрової платформи DreamTeam Олександр Кохановський на інвестиційному форумі Києва.
"У нас в планах побудувати за $40 млн багатофункціональну кіберспортивну арену, яка буде вміщати 10 тис. осіб. Вона буде знаходитися в центрі Києва... У нас в країні ще немає такого майданчика", - зазначив бізнесмен.
За його словами, там буде не тільки кібер, а й звичайний спорт, концерти, івенти, виставки, конференції. Готель "Дніпро" разом з кіберспортивною ареною дозволить проводити в столиці до 16 великих кіберзаходів і забезпечить близько 100 тис. туристів щорічно, які принесуть місцевому бюджету майже 40 млн грн на рік.
"Наша основна ідея в тому, що коли у нас буде готель і арена, це стане унікальною конкурентною перевагою, щоб брати участь в тендерах розробників комп'ютерних ігор на проведення івентів", - пояснив він.