На зміну "Укроборонпрому" прийдуть "Оборонні системи України"

Як стало відомо, в оборонній промисловості України настають великі зміни.

У 2021 році ліквідовано Державний концерн "Укроборонпром". За словами глави відомства Юрія Гусєва, приймачем згаданого концерну стане знову створений холдинг "Оборонні системи України". Про це Гусєв заявив в ході останнього брифінгу.

"Планується, що в наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які будуть працювати за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків", - заявив Гусєв.

Компанії в новому холдингу будуть займатися авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними і морськими системами.

Також в планах створення холдингової компанії, яка буде займатися авіабудуванням, аерокосмічними компонентами і космічними системами.

Гусєв додав, що все це ще буде обговорюватися.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Зеленський звільнив генерального директора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса і призначив в.о. директора держконцерну Ігоря Фоменка.

За словами віцепрем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, звільнення всього керівництва УОП пов'язане з реформою держконцерну.