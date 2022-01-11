На продаж через Prozorro виставлений офіс "Місто Банку"

Як повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 6 травня в системі Prozorro.Продажі буде проведено аукціон з продажу майна, що перебуває в стадії ліквідації АТ "Місто Банк". У лот увійдуть як офісне приміщення в центрі Києва, так і 428 одиниць основних засобів.

Офісне приміщення є колишньою філією банку і знаходиться в історичному і діловому центрі столиці - Шевченківському районі за адресою: Нестерівський провулок, 6А.

Загальна площа офісу становить 2,5 тис. кв. м. Об'єкт має фасадне розміщення на території 22-поверхового будинку. Приміщення банку знаходяться на 1-4 поверхах будівлі.

Поруч розташовані інтенсивні пішохідні і транспортні потоки, розвинена інфраструктура: торговий центр, кафе, ресторани, магазини, банківські відділення. Також недалеко знаходиться станція метро "Золоті ворота".

Стартова ціна лота - 100,15 млн.

Як повідомлялося, 26 січня Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Місто Банк".

Нагадаємо, НБУ прийняв рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу. Проблеми з капіталом виникли через втрату одного з основних активів - підприємства з переробки сої в Херсонській області. Балансова вартість об'єкта нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). В результаті втрати об'єкта капітал банку впав нижче нормативного рівня.

За даними Фонду гарантування, виплати гарантованого відшкодування вкладникам цього банку складуть близько 302 млн грн.

"Місто Банк" заснований у 1993 році. Його власником є Іван Фурсін, якому сукупно (прямо і побічно) належить 97,18% акцій банку.

Фурсін відомий як бізнес-партнер Сергія Льовочкіна - депутата від "Опозиційної платформи - За життя" і колишнього глави Адміністрації Президента при Вікторі Януковичі.