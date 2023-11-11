На порталі Дія запускають проект е-Підприємець, який об'єднує послуги для бізнесу

12:04 11 листопада Київ, Україна

У разі війни набагато ускладнився процес ведення бізнесу. Особливо важливим зараз є т.зв. малий бізнес, його підйом допоможе населенню подолати наслідки війни.

Але будь-який бізнесмен знає, як складно долати всі необхідні бюрократичні бар'єри. Як повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, йдучи назустріч підприємцям, на порталі Дія створюють окремий сервіс для українських підприємців.

Як відомо, нещодавно Кабмін підтримав створення проекту е-підприємець, який об'єднує 12 послуг для бізнесу в одну онлайн форму. Завдяки проекту можна буде не лише відкрити бізнес, а й отримати інші необхідні для масштабування сервіси.

"Наприклад, ви щойно відкрили кав'ярню. Отримуйте необхідні дозволи та подавайте декларацію на порталі Дія. Жодних ксерокопій, паперів та витрат часу на поїздки до держорганів", - зазначив Федоров.

За його словами, спочатку е-підприємець запустять для кількох видів діяльності, зокрема салонів краси; кафе; точок продажу.

Послугою зможуть скористатися не лише нові ФОПи, а й справжні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру.

Нагадаємо, на порталі Дія запустили послугу із закриття ФОПів. Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР), що унеможливлює помилки. Заява обробляється автоматично.

Також у Дії запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків. Наразі послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків.