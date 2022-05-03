На підтримку українського бізнесу не вистачить грошей

У Верховній Раді України прийняли закон про підтримку українського бізнесу під час карантину. Однак в державному бюджеті не вистачить грошей для підтримки планів уряду:

Про нестачу коштів говорить і економіст Олексій Кущ.

«Ці заходи дуже слабо адаптовані до специфіки української економіки. З огляду на суму, яка виділяється на ці податкові канікули, а це близько 15 млрд грн, як я знаю, навіть в уряді сумніваються, що цей інструмент буде мати масове застосування. Це менше, ніж 0,5 відсотка до ВВП, це мікроскопічна цифра для економіки. Треба розуміти, що якщо розвивати масштабні соціальні програми, які реалізуються в країні з підтримки малого бізнесу і населення, то потрібно не менше 10% ВВП. Що стосується України, реальна програма допомоги бізнесу повинна складати близько 300-400 млрд грн. Але це якщо ми говоримо про повний локдаун. Якщо ми говоримо про частковий локдаун, тобто про карантин вихідного дня, то ця цифра буде набагато меншою, але повинна бути більшою, ніж заявляється нинішнім урядом», - сказав експерт.