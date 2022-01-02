На мільярд пасажирів менше: втрати українського транспорту

11:02 21 серпень Київ, Україна

За період карантину в країні здійснювалися тільки спец рейси і була обмежена робота багатьох транспортних компаній. Це призвело в до великих втрат в кількості пасажирів. Укрзалізниця втратила 54 млн пасажирів з початку року, авіатранспорт - 5,3 млн, автомобільний - 437 млн

Укрзалізниця перевезла на 53,4 млн пасажирів менше за перші сім місяців 2020 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Падіння пасажиропотоку склало 58,2%, повідомляє Державна служба статистики. Всього, в січні-липні залізничний транспорт, включаючи приміські електрички, перевіз 38,5 млн пасажирів (91,9 млн за перші сім місяців 2019 року). Падіння пасажиропотоку в характерно для всіх видів транспорту.

Кількість пасажирів, перевезених авіатранспортом впало на 69% до 2,4 млн осіб за звітний період. У січні-липні 2019 року авіаперевізники обслужили 7,7 млн пасажирів.

Пасажиропотік в автомобільних перевезеннях скоротився на 437 млн осіб (на 41,5% в порівнянні з першими семи місяцями минулого року) до 617 млн осіб. Водний транспорт втратив 300 000 пасажирів (падіння на 75,3% до 100 000 чоловік), трамвайний - 122 млн (падіння на 35,9% до 237 млн пасажирів), тролейбусний - 218 млн (на 39,7% до 330 млн пасажирів ).

Послугами метрополітену в січні-липні скористалися 214 млн пасажирів, що на 47,8% або на 197 млн осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року.