На Львівщині планують збудувати завод з переробки льону

07:51 04 лютий Київ, Україна

Поблизу села Вербляни Золочівського району ТОВ «Флекс Енерджі» планує звести завод із переробки льону. Він має розміщуватися в урочищі Ясне Болото біля колишньої військової частини.

Про це повідомив головний архітектор Буської громади Микола Владика.

«З'явився інвестор, який звернуся до Буської міської ради з пропозицією розробити детальний план території для подальшого будівництва енергетичного об'єкта. Енергетичний об'єкт – це такий, що генерує електричну або теплову енергію та продає її», – каже він.

Після розробки детального плану території з'ясувалося, що це не енергетичний об'єкт, а завод з переробки льону. У Буській міськраді в процесі громадського обговорення території представник інвестора пояснив, що планують будівництво заводу, який у процесі переробки генеруватиме енергію та продаватиме її.



Зазначимо, що спочатку громада виступила проти будівництва такого заводу, адже невідомо було, що саме планували. Вважалося, що йдеться про будівництво заводу з переробки. Але, як згодом зазначив головний архітектор, громада готова ще раз обговорити це будівництво.



Наразі завод на етапі узгодження будівництва. Територія, на якій відводять земельну ділянку, за словами Миколи Владики, розташована не в межах охоронних зон, далеко від населених пунктів, з високими поверхневими водами.

«В цей час все на етапі громадського обговорення детального плану території та стратегічно-економічної оцінки. Додам, що якщо міські громади не розвиватимуть промисловість, вони просто не виживуть», – наголосив головний архітектор.

Додамо, що у пресслужбі Буського міського товариства заявили, що основний вид діяльності заводу – прийом льону-сирцю, його технологічна переробка та відправка замовникам, які виготовлятимуть із сировини екологічні, лляні тканини. Новий завод передбачає створення 80-90 нових робочих місць.



Зазначимо, що ТОВ "Флекс Енерджі", за даними YouControl, спеціалізується на виробництві електроенергії. Засновником та кінцевим бенефіціаром компанії є Андрій Чернецький.