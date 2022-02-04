На Львівщині планують збудувати завод з переробки льону

Поблизу села Вербляни Золочівського району ТОВ «Флекс Енерджі» планує звести завод із переробки льону. Він має розміщуватися в урочищі Ясне Болото біля колишньої військової частини.
Про це повідомив головний архітектор Буської громади Микола Владика.
Після розробки детального плану території з'ясувалося, що це не енергетичний об'єкт, а завод з переробки льону. У Буській міськраді в процесі громадського обговорення території представник інвестора пояснив, що планують будівництво заводу, який у процесі переробки генеруватиме енергію та продаватиме її.
Зазначимо, що спочатку громада виступила проти будівництва такого заводу, адже невідомо було, що саме планували. Вважалося, що йдеться про будівництво заводу з переробки. Але, як згодом зазначив головний архітектор, громада готова ще раз обговорити це будівництво.
Наразі завод на етапі узгодження будівництва. Територія, на якій відводять земельну ділянку, за словами Миколи Владики, розташована не в межах охоронних зон, далеко від населених пунктів, з високими поверхневими водами.
Зазначимо, що спочатку громада виступила проти будівництва такого заводу, адже невідомо було, що саме планували. Вважалося, що йдеться про будівництво заводу з переробки. Але, як згодом зазначив головний архітектор, громада готова ще раз обговорити це будівництво.
Наразі завод на етапі узгодження будівництва. Територія, на якій відводять земельну ділянку, за словами Миколи Владики, розташована не в межах охоронних зон, далеко від населених пунктів, з високими поверхневими водами.
Додамо, що у пресслужбі Буського міського товариства заявили, що основний вид діяльності заводу – прийом льону-сирцю, його технологічна переробка та відправка замовникам, які виготовлятимуть із сировини екологічні, лляні тканини. Новий завод передбачає створення 80-90 нових робочих місць.
Зазначимо, що ТОВ "Флекс Енерджі", за даними YouControl, спеціалізується на виробництві електроенергії. Засновником та кінцевим бенефіціаром компанії є Андрій Чернецький.
Зазначимо, що ТОВ "Флекс Енерджі", за даними YouControl, спеціалізується на виробництві електроенергії. Засновником та кінцевим бенефіціаром компанії є Андрій Чернецький.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі