На що скаржаться клієнти "Нової пошти"

20:02 10 серпня Київ, Україна

Останнім часом на компанію "Нова пошта", яка спеціалізується на наданні кур'єрської доставки, надходить все більше і більше негативних відгуків від клієнтів.



Лідер логістичного ринку України "Нова пошта" останнім часом все частіше потрапляє в скандали, пов'язані з якістю доставки посилок і виплатою компенсацій. Клієнти скаржаться на зіпсовані товари, а Держпродспоживслужба в одному з таких випадків навіть оштрафувала компанію на сотні мільйонів гривень. Правда, пізніше штраф скасували через процесуальні порушення.



Матриця свободи вирішила розібратися, як часто насправді клієнти "Нової пошти" скаржаться на компанію і на яку компенсацію можна розраховувати в разі пошкодження посилки.



Скільки скарг надходить від клієнтів



За даними сайту пошти, кількість відправлень щорічно перевищує 200 млн. Як повідомила "Нова пошта", за останні півтора року кількість скарг від клієнтів не досягла і 1% від загальної кількості відправлених посилок. Крім того, спостерігається тенденція щодо зменшення першого показника:



• за перше півріччя 2020 року компанія зафіксувала 0,34% скарг від кількості відправлених посилок;



• друге півріччя 2020-го - 0,48% від відправлених посилок;



• перше півріччя 2021 року - 0,35%.



"Скаргою ми вважаємо будь-який негативний коментар, фактичну скаргу, незадоволеність клієнта з будь-якої причини, це не обов'язково офіційна претензія", - уточнили в компанії.



На що можуть розраховувати клієнти при отриманні пошкодженої посилки



Суми компенсацій залежать від ступеня пошкодження і зазначеної в накладній оціночної вартості товару.



"Нова пошта" детально пояснила принцип розрахунку відшкодувань.



• Якщо посилка затрималася в дорозі, компанія компенсує 20% вартості послуг доставки за кожен день запізнення.



• У випадку втрати посилки або вантажу - компенсують 100% оголошеної вартості, в окремих випадках - витрати на послуги доставки.



• Невелике пошкодження/подряпина, які не впливають на роботу товару -10-30% від оціночної вартості або компанія може викупити вантаж за 100% оціночної вартості за вибором клієнта.



• Пошкодження упаковки - 5-15% оціночної вартості, якщо упаковка була в транспортній упаковці (коробка або пакет).



• Якщо товар після доставки потребує ремонту - компенсація 30-50% оцінної вартості, або викуп вантажу за вибором клієнта.

Загалом на пошті радять вказувати в накладній реальну вартість товару і якісно його упаковувати. Тому що, незалежно від дорожнечі посилки, якщо відправник вкаже в документах мінімальну вартість, швидше за все, в разі серйозної НП стільки ж він і отримає.