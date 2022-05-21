На аграрний сектор України виділили 4,5 млрд гривень

Пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) заявила про нововведення в українському бюджеті 2021 року. Згідно з даними, на підтримку аграрного сектора народні депутати виділили 4,5 млрд гривень.

Так, вперше в держбюджеті передбачено видатки на допомогу сільгоспвиробникам і с/г кооперативам, які втратили свій урожай в результаті надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Також до всіх програм державної підтримки будуть включатися як реципієнти сільськогосподарські кооперативи.

Дані поправки, розроблені ВАР, враховані в уже підписаному президентом законі України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру і вдосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції» № 985-IX.

Крім того, передбачаються кошти на розвиток агрострахування. У закон «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» включені запропоновані ВАС зміни зі страхування доходу агровиробника.

Разом з тим, продовжуватимуть діяти обмеження по сумі виділених коштів на програми підтримки тваринництва - не більше 50 млн грн одному суб'єкту з урахуванням пов'язаних осіб. Уряд встановив відповідні обмеження ще на початку 2020 року, прислухавшись до пропозицій ВАР.