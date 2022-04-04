На 67,3% скоротився пасажиропотік «Борисполя»

Згідно з даними порівняльного аналізу за жовтень 2019 і жовтень 2020 року, то в цьому році пасажиропотік аеропорту «Бориспіль» впав майже на 70%. Відповідно до показників, за минулий місяць аеропорт прийняв всього 472, 544 тисячі пасажирів.

Кількість осіб на регулярних рейсах знизилася на 78,3%, до 224,276 тис., на нерегулярних - на 39,6%, до 248,268 тис., а на трансферних - на 93,8%, до 17,456 тис.

За підсумками січня-жовтня нинішнього року пасажиропотік в аеропорту досяг майже 4,531 млн осіб, що на 65% поступається торішньому результату.

На регулярних рейсах кількість пасажирів скоротилася на 72%, до 2,279 млн, на нерегулярних - на 45%, до 1,748 млн, а на трансферних - на 84,9%, до 435,538 тис. Раніше повідомлялося, що «Бориспіль» у вересні 2020 року у порівнянні з вереснем 2019 року скоротив пасажиропотік на 66%, до 554,485 тис. осіб.