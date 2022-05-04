На 40% знизилося постачання скрапленого природного газу в Європу

Згідно з даними, отриманими від інформаційної платформи Gas Infrastructure Europe, протягом осені спостерігалося поступове зменшення обсягів імпортованого в Європу скрапленого природного газу (СПГ). Так, за листопад постачання СПГ на європейські термінали знизилося на 39% щодо листопада минулого 2019 року.

У листопаді 2020 року постачання СПГ в Європу склало 6,704 млрд куб, зростання до жовтня поточного року (5,97 млрд куб) склало 12%.

Відзначається, що постачання в жовтні - мінімум за останні 2 роки.

У вересні щодо серпня цього року, а потім і в жовтні до вересня, постачання скрапленого газу знижувалися всупереч сезонному тренду зростання споживання перед опалювальним сезоном.

У річному вираженні імпорт СПГ в листопаді-2020 скоротився абсолютно в усі європейські країни, які володіють прийомними регазифікаційними СПГ-терміналами. Не оминуло це і країни ЄС. Литва знизила покупку СПГ на 34%, Польща - на 3,6%.

Що стосується американського СПГ, то в листопаді країна поставила 5 танкерів на північний захід континентальної Європи: по 2 в Голландію і Бельгію і 1 до Франції. У жовтні поточного року таких танкерів було тільки 4.

У Великобританію в цьому листопаді тільки прийшов великий караван танкерів - 10 кораблів - з США. У жовтні цього року і раніше таких постачань не було.

А що стосується Катару, який раніше виступав практично монополістом у постачанні СПГ до Великобританії, то емірат майже пішов і з ринку північно-західної континентальної Європи, і з Великобританії. У листопаді ці сегменти отримали по одному катарському танкеру.

Раніше OilPoint повідомляв, що Росія у вересні 2020 року поставила в Китай 899 млн куб. м природного газу в скрапленому вигляді, що майже в два рази більше за постачання як за попередній місяць (542 млн куб. м), так і за вересень 2019 року (558 млн куб. м).