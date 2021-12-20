«Мотор Січ» заробила 600 мільйонів гривень

10:06 31 липень Київ, Україна

ПАТ «Мотор Січ» в Запоріжжі значно змінило статистику прибутковості. Так, в 2019 році за січень-червень компанія зазнала збитків майже на 430 мільйонів гривень. Аналогічний період в 2020том приніс компанії прибуток в розмірі 595,56 млн грн.

Відповідно до проміжного фінансового звіту "Мотор Січ" в системі розкриття інформації НКЦБФР, розміщеному в четвер, чистий дохід за шість місяців виріс на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.

Як повідомлялося, за підсумками січня-березня 2020 року чистий збиток підприємства склав 219,59 млн грн, що на 36,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, а чистий дохід скоротився на 3% - до 2 млрд 50,43 млн грн.

Таким чином, ПАТ "Мотор Січ" у другому кварталі 2020 року отримало чистий прибуток у розмірі 815,15 млн грн проти збитку 267,49 млн грн за той же період 2019 року, чистий дохід зріс на 37,2% - до 2 млрд 678 , 5 млн грн.

Як повідомлялося, в АМКУ 7 червня 2019 року була спрямована спільна заявка "Укроборонпрому" і китайських Skyrizon і Xinwei на концентрацію відповідно більше 25% і 50% акцій "Мотор Січі" з метою спільного управління і контролю над підприємством. 19 червня був підписаний основний пакет договорів, який вступить в силу автоматично на основі позитивного рішення АМКУ, яким він був також переданий для вивчення.

За даними джерела в уряді, в даний час близько 75% акцій "Мотор Січі" вже належить групі китайських власників, а в АМКУ вирішується питання про узгодження угоди з купівлі у них цього пакета компаніями Skyrizon і Xinwei Technology з подальшою безоплатною передачею "Укроборонпрому" 25 , 00002% акцій. У той же час спірний пакет акцій "Мотор Січі" виступає заставою по фінансуванню, наданому, в тому числі, China Development Bank.