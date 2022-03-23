«Мотор Січ» зафіксував у 2020 році прибуток - 930,15 млн грн

Запорізький завод «Мотор Січ» в цьому році зареєстрував 930,15 мільйона гривень чистого прибутку. Перші 9 місяців 2019 року для порівняння були збитковими. Збиток склав 532,17 мільйона.

Відповідно до проміжного фінансового звіту «Мотор Січ» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщеного в четвер, чистий дохід за дев'ять місяців зріс на 20,2% - до 7,6 мільярда гривень.

Валовий прибуток підприємства збільшився на 56% - до 3,1 мільярда гривень, а від операційної діяльності отримано 1,6 мільярда гривень прибутку.

ПАТ «Мотор Січ» в третьому кварталі 2020 року отримало чистий прибуток у розмірі 334,6 мільйона у порівнянні зі збитками 104,15 мільйона за той же період 2019 року, чистий дохід збільшився на 27% - до 2 млрд 950,6 мільйона.

ПАТ «Мотор Січ» - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж в 100 країн світу.