«Мотор Січ» розробить лопаті для військових вертольотів

Президент підприємства «Мотор Січ» розповів про нове обладнання, яке буде збиратися на заводі. Йдеться про композитні лопаті для вертольотів Мі-24. За словами В'ячеслава Богуслаєва, вони також будуть оснащені протиобмерзною системою.
Що ще виробляють на "Мотор Січі":
"Мотор Січ" буде поставляти в інші країни лопаті МЛНВ-24 для бойових вертольотів Мі-24. У майбутньому планують запустити в серійне виробництво близько 60 комплектів лопатей на рік.
Таким чином, в 2021 році оборонне відомство отримає не менше 10 комплектів на Мі-24. Раніше ми повідомляли, що Міноборони України і державне підприємство "Антонов" будуть співпрацювати в постачанні трьох військово-транспортних літаків Ан-178.
Також, Збройні сили України в 2021 році отримають берегові ракетні установки "Нептун". Двигуни установок сконструйовані на запорізькому підприємстві "Мотор Січ". "Нептун" оснащений крилатими ракетами, які літають на надмалих висотах на дальність близько 300 км.
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