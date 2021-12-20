Мотор Січ, як стратегічний об'єкт, повинен належати державі

За словами голови Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данилова, уряд України не буде проводити націоналізацію підприємства Мотор Січ. Цей стратегічно важливий об'єкт буде повернутий у власність держави законним способом.
Він підкреслив, що Україна перебуває в стані інформаційної війни з Росією, "яка має безпосереднє відношення спільно з Китаєм до спроб захоплення підприємства Мотор Січ". Внаслідок цього, за словами Данилова, суспільство і було дезінформоване щодо націоналізації.
Також глава РНБО пояснив, що "Україна не може дозволити собі, перебуваючи в стані війни, віддати в чужі руки підприємство, від якого залежить українська обороноздатність".
При цьому він закликав інвесторів вкладати в Україну ті гроші, які заходять безпосередньо в нашу країну, а не в "якісь офшори, невідомі Україні".
Нагадаємо, раніше глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив про плани парламенту розглянути законопроєкт про націоналізацію Мотор Січі.
У відповідь на це в МЗС Китаю зажадали, щоб в даному питанні Україна врахувала законні права китайських підприємств і інвесторів і вирішила його правильно.
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