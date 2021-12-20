Мотор Січ, як стратегічний об'єкт, повинен належати державі

08:25 13 березень Київ, Україна

За словами голови Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данилова, уряд України не буде проводити націоналізацію підприємства Мотор Січ. Цей стратегічно важливий об'єкт буде повернутий у власність держави законним способом.

"Слово "націоналізація" не було ніяким чином використано ні на засіданні РНБО, ні в рішеннях, які приймалися РНБО, ні на брифінгу, на якому я виступав", - зазначив Данилов.

Він підкреслив, що Україна перебуває в стані інформаційної війни з Росією, "яка має безпосереднє відношення спільно з Китаєм до спроб захоплення підприємства Мотор Січ". Внаслідок цього, за словами Данилова, суспільство і було дезінформоване щодо націоналізації.

Також глава РНБО пояснив, що "Україна не може дозволити собі, перебуваючи в стані війни, віддати в чужі руки підприємство, від якого залежить українська обороноздатність".

При цьому він закликав інвесторів вкладати в Україну ті гроші, які заходять безпосередньо в нашу країну, а не в "якісь офшори, невідомі Україні".

"Ми будемо визнавати тільки ті гроші, які зайшли офіційно на банківські рахунки, які знаходяться на території України. Всі інші, хто собі щось придумав і щось купує, ось, у кого купували, у того і питайте", - резюмував Данилов.

Нагадаємо, раніше глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив про плани парламенту розглянути законопроєкт про націоналізацію Мотор Січі.

У відповідь на це в МЗС Китаю зажадали, щоб в даному питанні Україна врахувала законні права китайських підприємств і інвесторів і вирішила його правильно.