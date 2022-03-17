Молоко в Україні дорожчає - ціни продовжують рости

В Україні експерти відзначають стрімке зростання цін на молоко. Його почали відзначати ще на початку жовтня і вартість зростає і по сьогодні.

Баланс поки підтверджує цінову динаміку - пропозиція сировини знижується, вільного молока стає менше. Навіть сезонна зупинка сушок не впливає на ситуацію, оператори без проблем перепродують свою сировинну базу сироварам і виробникам свіжої молочної продукції, тому спотові позиції також дорожчають.

Вартість сирого молока сільгосппідприємств б'є нові рекорди. Ціни молока, виробленого в господарствах населення, також наближаються до максимальних рівнів минулого сезону.

В середині жовтня діапазон цін сирого молока, виробленого сільськогосподарськими підприємствами, становить 10,00-11,50 грн/кг, молоко від господарств населення переважно оцінюється в 6,00-6,50 грн/кг без ПДВ.

На вторинному ринку молоко сировина також швидко зростає в ціні. За спотове молоко оператори не соромляться просити 11,0 грн/кг і вище, при цьому навіть незалежно від його якості. Така ситуація ще раз підтверджує високий попит на сировину.

Компанії продовжують захищати свої сировинні зони, при цьому економіка перероблення вже починає «тріщати по швах». Подальший сценарій передбачити нескладно - збільшення цін на полиці і зниження продажів. Можливо, тоді зупиниться і гонитва за постачанням сирого молока.