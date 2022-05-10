З осені ціни на молоко і молочні продукти знову будуть рости вгору, такі прогнози викликані зниженням обсягів виробництва молокопродуктів. Також на ціну негативно впливає і інфляція.
Відзначається, що особливо помітно впали ціни на сухе знежирене молоко, сухе незбиране молоко, вершкове масло і сири.
На думку заступника керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Дениса Марчука, оскільки восени в Україні надої молока зменшаться, з'явиться незадоволений попит, що вплине на ціну. Простіше кажучи, молоко подорожчає. Він упевнений, що в господарському секторі відзначається зниження обсягів виробництва молока понад 6%, в наявності недолік забезпечення внутрішніх потреб ринку. Важливим фактором негативного впливу на ціну експерт назвав значну інфляцію.
За інформацією Державної служби статистики, рентабельність випуску молока в 2020 році склала 20,4%. Для порівняння, в 2019 році було 20,6%.
Відзначається, що особливо помітно впали ціни на сухе знежирене молоко, сухе незбиране молоко, вершкове масло і сири.
На думку заступника керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Дениса Марчука, оскільки восени в Україні надої молока зменшаться, з'явиться незадоволений попит, що вплине на ціну. Простіше кажучи, молоко подорожчає. Він упевнений, що в господарському секторі відзначається зниження обсягів виробництва молока понад 6%, в наявності недолік забезпечення внутрішніх потреб ринку. Важливим фактором негативного впливу на ціну експерт назвав значну інфляцію.
За інформацією Державної служби статистики, рентабельність випуску молока в 2020 році склала 20,4%. Для порівняння, в 2019 році було 20,6%.
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