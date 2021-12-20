Молдова вирішила розрахуватися з "Газпромом" за "блакитне паливо"

20:39 25 листопад Київ, Україна

У Молдові знайшли кошти для розрахунку боргу за «блакитне паливо» перед російським «Газпромом» . Таким чином, країна, як і обіцяла, сплатить борг 26 листопада.

Відомо, що гроші візьмуть із державного бюджету. Для цього парламент країни затвердив зміни до держбюджету, вони, зокрема, передбачають надання 1,4 мільярда леїв (78,8 мільйона доларів) саме на сплату боргу.



Затверджені парламентом зміни загалом передбачають виділення 1,7 мільярда леїв державному енергетичному підприємству Energocom.

Раніше "Молдовагаз" прострочив своєчасний розрахунок за боргом та пообіцяв перерахувати кошти до кінця робочого тижня. Термін закінчився 22 листопада. Після цього "Газпром" мав право перекрити трубу, проте продовжив на кілька днів можливість користування своїм газом.