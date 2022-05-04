Модний бренд Gucci жертвує пів мільйона доларів на вакцинацію від COVID-19

08:39 06 грудня Київ, Україна

Імена всіх великих і відомих брендів і марок завжди пов'язані проявом благодійності. Коли, як не тепер, під час всесвітньої пандемії, настав час проявити ці якості великодушності і людинолюбства.

Як стало відомо, найпопулярніший модний бренд Gucci пожертвує близько 500 тисяч доларів на закупівлю і поширення вакцини проти коронавірусу нового типу серед уразливих людей по всьому світу.

Відзначається, що кошти будуть передані ЮНІСЕФ, який підтримує ініціативу ВООЗ з масової вакцинації COVAX і групи GAVI.

"Глобальний рівноправний доступ до вакцини, за допомогою якої можуть бути захищені медичні працівники і ті, хто піддається найбільшому ризику, - це єдиний спосіб пом'якшити вплив пандемії на здоров'я населення і економіку, і саме для цього призначена COVAX", - зазначено в заяві італійського бренду.

Крім того, представники Gucci з 5 по 26 грудня проведуть збір коштів для загальних світових цілей в рамках проєкту #GucciCommunity серед творчих особистостей. Компанія вже пожертвувала 100 тисяч доларів.

Раніше екоактивістка Грета Тунберг направила ЮНІСЕФ 100 тисяч доларів як пожертву на цілі захисту дітей від коронавірусу.