Модний бренд Gucci жертвує пів мільйона доларів на вакцинацію від COVID-19

Імена всіх великих і відомих брендів і марок завжди пов'язані проявом благодійності. Коли, як не тепер, під час всесвітньої пандемії, настав час проявити ці якості великодушності і людинолюбства.
Як стало відомо, найпопулярніший модний бренд Gucci пожертвує близько 500 тисяч доларів на закупівлю і поширення вакцини проти коронавірусу нового типу серед уразливих людей по всьому світу.
Відзначається, що кошти будуть передані ЮНІСЕФ, який підтримує ініціативу ВООЗ з масової вакцинації COVAX і групи GAVI.
Крім того, представники Gucci з 5 по 26 грудня проведуть збір коштів для загальних світових цілей в рамках проєкту #GucciCommunity серед творчих особистостей. Компанія вже пожертвувала 100 тисяч доларів.
Раніше екоактивістка Грета Тунберг направила ЮНІСЕФ 100 тисяч доларів як пожертву на цілі захисту дітей від коронавірусу.
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