Модернізація на 450 млн гривень - плани УЗ на 2021 рік

Пресслужба Укрзалізниці заявила про модернізацію вагонів в плані підприємства. У 2021 році УЗ розраховує на поліпшення 50 вагонів на загальну суму 450 мільйонів гривень.
Так, в оновлених вагонах буде сучасний кузов вагона, дахові кондиціонери, нові віконні блоки зі склопакетами, а також ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів. Також біля кожного пасажирського місця буде знаходитися USB розетка, а під столиками будуть встановлені спеціальні полички для зарядки телефонів.
Також купе будуть обладнані індивідуальними системами клімат-контролю.
Всього в наступному році Укрзалізниця запланувала рекордні інвестиції в оновлення пасажирського рухомого складу. Передбачено придбати 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд гривень коштом державного бюджету та модернізувати 50 пасажирських вагонів на 450 млн гривень.
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