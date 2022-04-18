Модернізація на 450 млн гривень - плани УЗ на 2021 рік

Пресслужба Укрзалізниці заявила про модернізацію вагонів в плані підприємства. У 2021 році УЗ розраховує на поліпшення 50 вагонів на загальну суму 450 мільйонів гривень.

Так, в оновлених вагонах буде сучасний кузов вагона, дахові кондиціонери, нові віконні блоки зі склопакетами, а також ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів. Також біля кожного пасажирського місця буде знаходитися USB розетка, а під столиками будуть встановлені спеціальні полички для зарядки телефонів.

Також купе будуть обладнані індивідуальними системами клімат-контролю.

Всього в наступному році Укрзалізниця запланувала рекордні інвестиції в оновлення пасажирського рухомого складу. Передбачено придбати 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд гривень коштом державного бюджету та модернізувати 50 пасажирських вагонів на 450 млн гривень.