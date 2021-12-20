Мобільні оператори «Київстар» та «Лайфселл» на порозі війни

13:38 16 грудень Київ, Україна

В Україні назріває конфлікт між двома великими операторами мобільного зв'язку. «Київстар» поскаржився на «Лайфселл» до Антимонопольного комітету, звинувативши колег у «поширенні неправдивої інформації».



Комітет визнав скаргу "Київстару" справедливою. І оштрафував Лайфселл більш ніж на 10 млн грн. На думку антимонопольних експертів, компанія заслуговує на покарання за те, що в рекламних роликах вона стверджувала що:



- має найкраще покриття 4,5G;

– є лідером нового покоління Інтернету;

- є лідером у роумінгу для Інтернету;

- є №1 для смартфонів.



На думку державного регулятора, це не зовсім відповідає дійсності. Тому «Лайфселл», переконані в Антимонопольному комітеті, не мав права позиціонувати свій продукт у рекламних кампаніях.



Проте представники «Лайфселла» зі звинуваченнями та штрафом не погоджуються. Оператор заявляє, що надавав виключно правдиву інформацію про лідерство за конкретними показниками, які нібито підтверджені авторитетними джерелами та не спростовані комітетом.



«На жаль, в Україні досі відсутнє належне регулювання питання визначення лідерства та його критеріїв на ринку телекомунікацій. Таким чином, всі оператори на ринку можуть заявляти про свої лідерські позиції за тим чи іншим показником, і lifecell не може бути винятком», – йдеться у заяві оператора.



Представники «Лайфселла» зазначили, що вважають рішення комітету безпідставним та необґрунтованим, оскільки воно «побудоване лише на суперечливих доказах комітету та не враховує величезну кількість інших доказів, які наперед були надані з боку lifecell».