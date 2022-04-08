Мобільний зв'язок може подорожчати через податки

В Україні оператори мобільного зв'язку можуть відчути збільшення податкової ставки. Таке рішення розглядають народні депутати в рамках законопроєкту №5600. Мета його створення - зміна податків для українського бізнесу.

Не виключенням стали і мобільні оператори, які повинні будуть платити більше за те, що використовують радіочастоти країни.

В середньому податок можуть підвищити на 5%. Як прокоментувала директорка однієї з таких компаній, для її підприємства такий податок складе майже 40 млн гривень протягом року.

«Для нашої компанії додаткове податкове навантаження складе майже 40 млн гривень протягом року, і відповідно ці кошти були б перенаправлені якраз на розгортання мережі», - сказала вона.

Тим часом в ДФС України розмірковують над тим, як утримувати податки з доходів, які українці отримують від покупки і продажу криптовалют. Наразі відповіді на питання «як» ще немає, але механізми вже в розробці. На сьогодні немає жодного правового регулювання, яке б дозволило обкласти такий дохід громадянина України.