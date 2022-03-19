Багаторазова упаковка Burger King скоротить кількість відходів

Світ тоне в пластику - це відомо всім. Все більше виробників з метою збереження навколишнього середовища переходять на біо-упаковку, яка розкладається і не завдаватиме шкоди природі і людству. За повідомленням Business Insider, в 2021 році мережа фастфуду Burger King почне продавати бургери і напої в багаторазових упаковках. Спочатку вони будуть доступні в Нью-Йорку, Портленді і Токіо, а пізніше і в інших містах.
Як вказує BI, контейнери не будуть продаватися: їх можна буде тільки орендувати. Гроші повернуть, коли контейнери віддадуть назад. Таким чином, компанія прагне скоротити кількість відходів.
Щоб отримати їжу в новій упаковці, покупцеві потрібно буде оформити її в замовленні і внести заставу. При замовленні потрібно буде вибрати пункт "без відходів".
Вже використані ємності будуть оброблятися антисептиками.
Нагадаємо, компанія Burger King вирішила нагороджувати бразильців, які чесно сидять вдома в самоізоляції, безкоштовними бургерами, вопперами й іншими приємними бонусами.
Водночас іспанські вчені з університету Наварра виявили кореляцію між частим вживанням фастфуду і прискореним старінням організму.
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