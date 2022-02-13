Світові трудові доходи знижуються - криза триває

09:48 23 вересень Київ, Україна

Світова економіка зазнає лиха. Про це свідчать звіти та аналітики експертів по всьому світу. Так, трудові доходи різних країн впали на кілька десятків відсотків.

У світі рівень трудових доходів впав на 10,7% за період перших трьох кварталів 2020 року. У грошовому значенні це дорівнює 3,5 трлн доларів, як свідчать дані доповіді Міжнародної організації праці (МОП).

Вказується, що найбільший спад показника фіксується в країнах, де населення отримує середній або низький дохід.

Так, за підсумками перших трьох кварталів поточного року показник трудових доходів впав на 10,7% в порівнянні з аналогічним періодом часу минулого року.

Повідомляється, що однією з головних причин такого спаду є зменшення робочих годин для громадян, що є одним з наслідків пандемії коронавірусу. Наприклад, тільки лише в Північній і Південній Америці показник впав на 12,1%.

Нагадаємо, що з 56 банків, які взяли участь в рейтингу надійності банківських депозитів, який провело рейтингове агентство «Стандарт Рейтинг», не було жодного негативного чистого процентного доходу.