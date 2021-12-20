Світові компанії-рекламодавці оголосили бойкот Facebook через расизм

За повідомленням Wall Street Journal, до розгорнутого бойкоту Facebook нещодавно підключилася і компанія Walt Disney. Вона істотно зменшила свої витрати на розміщення реклами в опальних соцмережах Facebook та Instagram. До сьогоднішніх днів Disney була одним з основних рекламодавців в Facebook, говориться в газеті.

За перші шість місяців цього року компанія, імовірно, витратила близько 210 мільйонів доларів на рекламу сервісу потокового мовлення Disney +.

Бойкот Facebook почався в червні поточного року. До нього закликали правозахисні організації, в тому числі Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення і Антидефамаційна ліга.

Просуваючи хештег #StopHateForProfit [# НетНенавістіРадіВигоди], вони запропонували найбільшим брендам світу відмовитися від розміщення реклами в Facebook в якості протесту.

У список компаній, які приєдналися до бойкоту, увійшли Adidas, Reebok, Puma, North Face, Ford, Levi Strauss, HP, Microsoft, Coca-Cola, Diageo, Honda, Starbucks, Verizon, Unilever і багато інших.

Раніше в Міссісіпі обидві палати законодавчих зборів більшістю голосів схвалили законопроект про зміну прапора штату через присутню на ньому символіки Конфедерації.