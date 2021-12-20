Світовий туризм: які країни постраждали через коронавируса

13:20 03 серпень Київ, Україна

CNN повідомляє свіжі дані про світовому туризмі. Ні для кого ні секрет, що пандемія коронавируса завдала серйозного удару по туризму практично у всіх країнах світу. Як це вплинуло на економіку в цілому - дізнавалися наші журналісти.

Після руйнівного впливу Covid-19 на сферу туризму вона стала трохи відновлюватися. Однак поки обороти не повернулися в норму.

Які країни постраждали більше

Мексика

Найбільш вразливою виявилася У Мексиці зафіксовано всього понад 439 тисяч заражень. В Іспанії - 335,6 тисяч осіб c Covid-19, а в Італії - 248 тисяч., Адже 15,5% її ВВП залежить від індустрії подорожей і туризму.

Італія та Іспанія

Далі йдуть Іспанія і Італія. У минулому році їх доходи від туризму склали: 14,3% в ВВП Іспанії і 13% в ВВП Італії. У цьому році їх зачепила криза через найвищих показників смертності від коронавируса серед країн Європи.

Європа

Інші європейські держави, де багато заражених, також постраждали від нестачі туристів. Зокрема, Франція, Греція, Німеччина та інші.

Захворюваність коронавірусів в світі

Згідно з оприлюдненими даними ресурсу worldometers.info, всього в світі за станом на 3 серпня зареєстровано 18 мільйонів 252 тисячі 851 випадок захворювання коронавірусів. Померли 693 117 осіб. Але також зуміли подолати хворобу 11 мільйонів 455 тисяч 780 людей.

У Мексиці зафіксовано всього понад 439 тисяч заражень. В Іспанії - 335,6 тисяч осіб c Covid-19, а в Італії - 248 тисяч.