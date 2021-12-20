Світовий туризм: які країни постраждали через коронавируса

13:20 03 серпень Київ, Україна

CNN повідомляє свіжі дані про світовому туризмі. Ні для кого ні секрет, що пандемія коронавируса завдала серйозного удару по туризму практично у всіх країнах світу. Як це вплинуло на економіку в цілому - дізнавалися наші журналісти.

Після руйнівного впливу Covid-19 на сферу туризму вона стала трохи відновлюватися. Однак поки обороти не повернулися в норму.

Які країни постраждали більше

Мексика

Найбільш вразливою виявилася У Мексиці зафіксовано всього понад 439 тисяч заражень. В Іспанії - 335,6 тисяч осіб c Covid-19, а в Італії - 248 тисяч., Адже 15,5% її ВВП залежить від індустрії подорожей і туризму.

Італія та Іспанія

Далі йдуть Іспанія   і   Італія. У минулому році їх доходи від туризму склали: 14,3% в ВВП Іспанії і 13% в ВВП Італії. У цьому році їх зачепила криза через найвищих показників смертності від коронавируса серед країн Європи.

Фото: Карантин нарушил мировой туризм

Європа

Інші європейські держави, де багато заражених, також постраждали від нестачі туристів. Зокрема, Франція, Греція, Німеччина та інші.

Захворюваність коронавірусів в світі

Згідно з оприлюдненими даними ресурсу worldometers.info, всього в світі за станом на 3 серпня зареєстровано 18 мільйонів 252 тисячі 851 випадок захворювання коронавірусів. Померли 693 117 осіб. Але також зуміли подолати хворобу 11 мільйонів 455 тисяч 780 людей.

У Мексиці зафіксовано всього понад 439 тисяч заражень. В Іспанії - 335,6 тисяч осіб c Covid-19, а в Італії - 248 тисяч.