21:44 18 серпня Киев, Украина

На думку світових бізнес-лідерів, Україна - одна з країн з найбільшим потенціалом розвитку в будівельній сфері.



У найближчі три роки інвестиції в будівельну сферу України можуть скласти до $2 млрд. А вже через 5-7 років щорічний обсяг іноземних інвестицій цілком реально збільшити до $10 млрд.



Таку думку за результатами Всесвітнього форуму глобальних інвестицій та сталого розвитку (CC Forum Monaco "Global Investment in Sustainable Development") висловив засновник і президент девелоперської компанії City One Development Валерій Кодецький.



За його словами, учасники форуму оцінили інвестиційний потенціал української будівельної галузі мінімум в $50 млрд.



Він зазначив, що потужних іноземних інвесторів цікавить насамперед створення нових заводів і виробничих потужностей, участь у великих інфраструктурних проєктах і реалізація проєктів в сегментах комерційної і житлової нерухомості.



"Світовий бізнес позитивно оцінює розпочаті реформи в будівельній сфері України. Однак головним мірилом стане не тільки номінальне реформування, а його реальна ефективність. Учасники форуму прогнозують, що Україна в найближчі три роки здатна залучити до $2 млрд з щорічною прогресією до 20%", - помітив Кодецький.



Тобто, додає експерт, вже через п'ять-сім років щорічний обсяг іноземних інвестицій цілком реально збільшити до $10 млрд", - підкреслив експерт.



У свою чергу керуюча партнерка об'єднання девелоперів житлової нерухомості Red Community Тетяна Шульга-Забельська зазначила, що світові бізнес-лідери майже одностайно вважають Україну однією з країн з найбільшим потенціалом розвитку, а значить - привабливою для довгострокових інвестицій.



Вона вважає, що за умови успішного завершення будівельної реформи в 2022-2024 рр. іноземні інвестиції в будівельну сферу України можуть вирости до $300-500 млн.



На її думку, більшість інвестицій, а це більше ніж 40%, припаде на розвиток масштабних проєктів по створенню технопарків та потужностей для виробництва сучасних будівельних матеріалів.



Близько 35% залучених коштів може піти на інфраструктурні об'єкти, і 25% інвестицій будуть стосуватися безпосередньо проєктів комерційної та житлової нерухомості.



Валерій Кодецький підкреслив, що одним з важливих напрямків розвитку вітчизняного девелопменту може стати переорієнтація бізнес-процесів на створення високотехнологічного замкнутого циклу виробництва сучасного будівельного обладнання та матеріалів, що відповідають світовим трендам з екобезпеки та енергозбереження.



"Завдяки іноземним партнерам вже протягом 10 років Україна може повністю забезпечити себе всім необхідним не тільки для розвитку будівельної сфери, і здатна вийти на новий технологічний рівень. Йдеться перш за все про налагодження виробництва будівельних матеріалів завдяки впровадженню енергозберігаючих екологічних технологій", - сказав він.



Налагодження високотехнологічних процесів замкнутого виробництва дозволить знизити собівартість будматеріалів на 25-30%. Частина цих витрат може піти на підвищення якості проєктів в різних сегментах нерухомості, підкреслив експерт.