Світове виробництво автомобілів падає - основні причини

Світове автомобільне виробництво зменшує оберти. Про це офіційно заявили експерти по великому виробництву. Причиною зменшення кількості виробництва стала відсутність мікрочіпів, що не дозволило випустити понад 5 млн одиниць автомобільної техніки.

Експерти підрахували - до кінця 2021-го в світі з конвеєра зійдуть 74 мільйони 800 тисяч машин - і це на більш ніж 9% менше, ніж в минулому році. А ось якби напівпровідників вистачило всім, відзначають аналітики, світовий автопром би виготовив до 80-и мільйонів примірників. І в другому півріччі ситуація може погіршитися. За перші 5 місяців 2021-го сектор наростив 34% - але тепер темпи сповільнюються.

Нестача напівпровідників - основної сировини для виготовлення мікрочіпів - триватиме до початку 2023-го. Потім чекають проблеми в ланцюжках поставок іншого важливого компонента - акумуляторних елементів для електромобілів. Адже поточні темпи виробництва літій-іонних батарей не можуть задовольнити попит, який постійно зростає.

Нагадаємо, що в Асоціації автовиробників України повідомляють про зростання виробництва автомобілів в травні поточного року.