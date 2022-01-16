«Миронівський хлібопродукт» підозрюють у фінансових махінаціях

12:50 13 січень Київ, Україна

Чиновники МХП навмисно ухилялися від сплати податків і зборів. Голосіївський районний суд продовжує розслідування кредитно-податкової справи агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт».



Зокрема, правопорушники укладали фіктивні кредитні договори з кіпрською компанією "Еледем Інвестментс Лімітед". Таким чином протягом 2017-2019 років на рахунки компанії було виведено 16 мільярдів гривень за нульовою ставкою податку на прибуток.



Крім цього, встановлено, що агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» уклав із кіпрською компанією дві угоди про позику. Відсотки за договорами виплачуються донині.



Для продовження розслідування слідчі мають провести судову економічну експертизу та визначити розмір збитків.