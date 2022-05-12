МОЗ України про подробиці закупівлі мед. препаратів у 2021 році

Завдяки проведеним аукціонам на централізовану закупівлю мед. препаратів, МОЗ зекономив 460 млн грн.
У січні-липні поточного року держпідприємство "Медзакупки України" уклало договори на централізовану закупівлю 105 препаратів на суму 716 млн грн, а по 103 позиціях вже проведені аукціони. Щодо інших 394 найменувань тривають тендерні процедури, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За результатами вже проведених аукціонів загальна сума пропозицій переможців склала 1,5 млрд грн. При цьому в ході торгів вже вдалося заощадити 457 млн грн, або 24% від очікуваної вартості - 1,9 млрд грн.
Крім того, в міністерстві зазначили, що переможцями аукціонів є міжнародні і українські виробники, а також постачальники.
"Спостерігаємо високу зацікавленість в процедурах і конкурентну ринкову боротьбу, в результаті чого забезпечується зниження цін", - вказали в МОЗ.
Всі компанії проходять перевірку. Так, в цьому році відділ антикорупційної діяльності перевірив і кваліфікував 156 унікальних постачальників.
Нагадаємо, за п'ять років використання системи закупівель Prozorro державні, комунальні органи та підприємства змогли заощадити 190 млрд грн від суми, яку вони планували витратити на закупівлі.
У січні-липні поточного року держпідприємство "Медзакупки України" уклало договори на централізовану закупівлю 105 препаратів на суму 716 млн грн, а по 103 позиціях вже проведені аукціони. Щодо інших 394 найменувань тривають тендерні процедури, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За результатами вже проведених аукціонів загальна сума пропозицій переможців склала 1,5 млрд грн. При цьому в ході торгів вже вдалося заощадити 457 млн грн, або 24% від очікуваної вартості - 1,9 млрд грн.
Крім того, в міністерстві зазначили, що переможцями аукціонів є міжнародні і українські виробники, а також постачальники.
"Спостерігаємо високу зацікавленість в процедурах і конкурентну ринкову боротьбу, в результаті чого забезпечується зниження цін", - вказали в МОЗ.
Всі компанії проходять перевірку. Так, в цьому році відділ антикорупційної діяльності перевірив і кваліфікував 156 унікальних постачальників.
Нагадаємо, за п'ять років використання системи закупівель Prozorro державні, комунальні органи та підприємства змогли заощадити 190 млрд грн від суми, яку вони планували витратити на закупівлі.
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