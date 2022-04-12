Міноборони чекає серйозна реорганізація до 2022 року

Міністерство оборони ліквідує до 2022 року 44 своїх підприємства. Про це заявила пресслужба відомства, описавши план реорганізації та передачі в ФДМУ частини підприємств.

На такі кроки йдуть згідно зі стратегією реформування об'єктів держвласності зі сфери управління оборонного відомства. Планується, що до цього часу 42 підприємства залишаться в сфері управління оборонного відомства, 40 з них - у функціональному управлінні Головного управління майна і ресурсів, а два - в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Там кажуть, що підприємства, які плануються до реорганізації, важливі, адже здатні ефективно працювати для потреб Збройних Сил.

Відомо, що інші підприємства передадуть на приватизацію до Фонду держмайна. У відомстві зазначили, що вже видано наказ, яким регламентуються аспекти реформування держпідприємств. Крім цього, затверджено перспективний перелік суб'єктів держвласності, які залучені у виконанні функцій в рамках реформування.