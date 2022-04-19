Мінімальна ціна за 1 л газу тепер становить 16 гривень

На сьогодні спостерігаємо значне збільшення вартості автогазу за останні 3 роки. За останні кілька днів ціна газу в українських мережах АЗС підвищилася, його мінімальна вартість становить 16 грн.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95". Як зазначає видання, останній раз така ціна на автогаз фіксувалася в листопаді 2018 року (16,03 грн/л).
При цьому ціна ресурсу в мережах преміумсегмента побила рекорд за всю історію спостереження.
Зокрема, мережа ОККО виставила ціну на автогаз на рівні 17,49 грн/л, SOCAR - 17,48 грн/л, WOG - 17,28 грн/л. KLO і Авантаж 7 підняли ціни на 50 і 60 копійок, до 16,69 і 15,58 грн/л відповідно.
ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 18 і 23 коп./л, до 16,03 до грн/л і 15,81 грн/л. У мережі Shell за вихідні ціна виросла на 30 копійок - до 15,87 грн/л.
Такі мережі як AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргазвидобування", Marshal та інші підняли ціни на 10-80 копійок за літр.
Основним фактором подорожчання ЗВГ аналітики Консалтингової групи "А-95" називають зростання гуртових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів. Там зазначають, що з початку липня гуртова ціна ЗВГ зросла на 3 000 грн/т, що еквівалентно 1,6 грн/л. За той же період роздрібні мережі продемонстрували подорожчання на 70-90 копійок за літр.
"Про критичний дефіцит мова поки не йде, проте запаси в сховищах вичерпуються, а поставки імпортного ресурсу затримуються", - зазначив аналітик "А-95" Артем Куюн. Він додав, що зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі.
Нагадаємо, середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС України за минулий тиждень (9-16 липня 2021 роки) підвищилася на 33 копійки за літр, до 15,69 грн/л.
Раніше в травні стало відомо, що саме SOCAR ("Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки") стала експортним оператором нафтопродуктів "Роснефти" в Україні.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95". Як зазначає видання, останній раз така ціна на автогаз фіксувалася в листопаді 2018 року (16,03 грн/л).
При цьому ціна ресурсу в мережах преміумсегмента побила рекорд за всю історію спостереження.
Зокрема, мережа ОККО виставила ціну на автогаз на рівні 17,49 грн/л, SOCAR - 17,48 грн/л, WOG - 17,28 грн/л. KLO і Авантаж 7 підняли ціни на 50 і 60 копійок, до 16,69 і 15,58 грн/л відповідно.
ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 18 і 23 коп./л, до 16,03 до грн/л і 15,81 грн/л. У мережі Shell за вихідні ціна виросла на 30 копійок - до 15,87 грн/л.
Такі мережі як AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргазвидобування", Marshal та інші підняли ціни на 10-80 копійок за літр.
Основним фактором подорожчання ЗВГ аналітики Консалтингової групи "А-95" називають зростання гуртових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів. Там зазначають, що з початку липня гуртова ціна ЗВГ зросла на 3 000 грн/т, що еквівалентно 1,6 грн/л. За той же період роздрібні мережі продемонстрували подорожчання на 70-90 копійок за літр.
"Про критичний дефіцит мова поки не йде, проте запаси в сховищах вичерпуються, а поставки імпортного ресурсу затримуються", - зазначив аналітик "А-95" Артем Куюн. Він додав, що зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі.
Нагадаємо, середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС України за минулий тиждень (9-16 липня 2021 роки) підвищилася на 33 копійки за літр, до 15,69 грн/л.
Раніше в травні стало відомо, що саме SOCAR ("Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки") стала експортним оператором нафтопродуктів "Роснефти" в Україні.
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