Мінекономіки України: мала приватизація може значно поповнити український бюджет

Пресслужба Міністерства економіки України повідомила, що мала приватизація в Україні, за розрахунками аналітиків, може поповнити державний бюджет на 1,67 млрд гривень. У порівнянні з минулим роком - це в 4 рази більше.
У Мінекономіки зазначають, що все це свідчить про пожвавлення економіки і високий інтерес інвесторів до приватизаційних активів.
Нагадаємо, ФДМУ переніс приватизацію «Одеського припортового заводу» на 2022. Причину перенесення дат приватизації відомство не озвучило
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