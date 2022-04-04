Мінекономіки України: мала приватизація може значно поповнити український бюджет

Пресслужба Міністерства економіки України повідомила, що мала приватизація в Україні, за розрахунками аналітиків, може поповнити державний бюджет на 1,67 млрд гривень. У порівнянні з минулим роком - це в 4 рази більше.

«Стартова ціна при приватизаційних аукціонах в середньому росла на 118,5%, в той час, як ще 2 роки тому зростання практично не спостерігалося», - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки зазначають, що все це свідчить про пожвавлення економіки і високий інтерес інвесторів до приватизаційних активів.

Нагадаємо, ФДМУ переніс приватизацію «Одеського припортового заводу» на 2022. Причину перенесення дат приватизації відомство не озвучило