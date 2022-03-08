Мінекономіки хоче підтримати виробників крафта

Пресслужба Міністерства економіки України планує спростити отримання дозвільних документів для виробників крафтових спиртних напоїв.
"Метою проєкту закону є створення умов для розвитку ринку спиртних напоїв і дистилятів сільськогосподарського походження, а також стимулювання розвитку малого підприємництва в цій сфері", - йдеться в повідомленні.
"Метою проєкту закону є створення умов для розвитку ринку спиртних напоїв і дистилятів сільськогосподарського походження, а також стимулювання розвитку малого підприємництва в цій сфері", - йдеться в повідомленні.
Законопроєктом, зокрема, пропонують:
- віднести до малих виробників дистилятів тих суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво дистилятів виключно з власної сировини і обсяг реалізації готових напоїв в яких не перевищує 10 тис. декалітрів в рік;
- встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників дистилятів і контролю за дотриманням встановлених вимог;
- надати право суб'єктам господарювання, які отримали ліцензію на виробництво дистилятів, здійснювати гуртову торгівлю ними без отримання окремої ліцензії;
- передбачити відповідальність за перевищення граничного обсягу реалізації спиртних напоїв, встановленого для малих виробників дистилятів.
Цей проєкт закону підготовлений на запит бізнесу і є продуктом співпраці з крафтовими виробниками дистилятів і спиртних напоїв", - додали в Мінекономіки.
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