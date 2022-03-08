Мінекономіки хоче підтримати виробників крафта

14:57 12 жовтень Київ, Україна

Пресслужба Міністерства економіки України планує спростити отримання дозвільних документів для виробників крафтових спиртних напоїв.



"Метою проєкту закону є створення умов для розвитку ринку спиртних напоїв і дистилятів сільськогосподарського походження, а також стимулювання розвитку малого підприємництва в цій сфері", - йдеться в повідомленні.









Законопроєктом, зокрема, пропонують:

віднести до малих виробників дистилятів тих суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво дистилятів виключно з власної сировини і обсяг реалізації готових напоїв в яких не перевищує 10 тис. декалітрів в рік;

встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників дистилятів і контролю за дотриманням встановлених вимог;

надати право суб'єктам господарювання, які отримали ліцензію на виробництво дистилятів, здійснювати гуртову торгівлю ними без отримання окремої ліцензії;

передбачити відповідальність за перевищення граничного обсягу реалізації спиртних напоїв, встановленого для малих виробників дистилятів. "На сьогодні умови і вартість отримання дозвільних документів однакові як для великих компаній, так і для невеликих виробників, що стримує розвиток малого і середнього бізнесу.



"На сьогодні умови і вартість отримання дозвільних документів однакові як для великих компаній, так і для невеликих виробників, що стримує розвиток малого і середнього бізнесу.





Цей проєкт закону підготовлений на запит бізнесу і є продуктом співпраці з крафтовими виробниками дистилятів і спиртних напоїв", - додали в Мінекономіки.