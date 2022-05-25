Мінцифри зробило сервіс для пошуку в сфері IT

12:30 23 грудня Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації України запустило новий сервіс для пошуку бізнес-інформації про компанії і фахівців в сфері IT. Також завдяки платформі 360 Tech Ecosystem Overview можна знайти інвесторів і дізнатися всю необхідну інформацію про середовище.

У міністерстві пояснили необхідність створення такого порталу. В Україні налічується від 3-х до 5 тисяч компаній з цифрових технологій. Однак немає точної статистики і єдиної бази, яка містила б відомості про всю систему IT-галузі.

Фото: В Украине начал работу 360 Tech Ecosystem Overview

Зібрана на порталі база містить дані про поточний розвиток цифрових технологій, інформацію про засновників та осіб на керівних посадах, класифікацію компаній за різними категоріями. У базі платформи можна знайти відомості про інвестиції і фінансування, злиття та поглинання, новини компаній і тенденції в галузі.

Нагадаємо, тільки через те, що в Україні занадто мало висококваліфікованих фахівців з цифрових комунікацій, бюджет країни в минулому жовтні не дорахувався 12 мільйонів доларів від експорту.