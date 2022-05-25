Мінцифри зробило сервіс для пошуку в сфері IT

Міністерство цифрової трансформації України запустило новий сервіс для пошуку бізнес-інформації про компанії і фахівців в сфері IT. Також завдяки платформі 360 Tech Ecosystem Overview можна знайти інвесторів і дізнатися всю необхідну інформацію про середовище.

У міністерстві пояснили необхідність створення такого порталу. В Україні налічується від 3-х до 5 тисяч компаній з цифрових технологій. Однак немає точної статистики і єдиної бази, яка містила б відомості про всю систему IT-галузі.

Зібрана на порталі база містить дані про поточний розвиток цифрових технологій, інформацію про засновників та осіб на керівних посадах, класифікацію компаній за різними категоріями. У базі платформи можна знайти відомості про інвестиції і фінансування, злиття та поглинання, новини компаній і тенденції в галузі.

Нагадаємо, тільки через те, що в Україні занадто мало висококваліфікованих фахівців з цифрових комунікацій, бюджет країни в минулому жовтні не дорахувався 12 мільйонів доларів від експорту.