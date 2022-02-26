Мінагрополітики приступає до проєкту зрошення 4 млн га на півдні України

В рамках реорганізації Державного агентства водних ресурсів, функції у сфері меліорації перейшли до Міністерства аграрної політики та продовольства. Як заявив керівник Мінагрополітики Роман Лещенко, такий перехід повноважень також пов'язаний з проєктом іригаційної реформи.

«Ми забираємо меліорацію, зрошення та дренаж з водного агентства, створюємо нормативи під меліорацію і запускаємо проєкт зрошення на півдні України. Йдеться про 4 млн га, які внаслідок глобальних змін клімату дуже сильно страждають», - розповів Лещенко.

Він зазначив, що в першу чергу проєкт стосується Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей.

«Там у дуже плачевному стані меліоративні канали. Сьогодні, коли перекрита вода в Крим, водний ресурс в каналі має бути спрямовано на посилення сільського господарства. Якщо зараз проведемо іригаційну реформу, приймемо закони і дамо фінансування, зможемо вдвічі збільшити врожайність на півдні України по окремих культурах. І дати реально новий поштовх для розвитку там сільського господарства. Це взагалі наступний проєкт після земельної реформи», - підкреслив міністр.

Він навів дані, згідно з якими в Запорізькій області врожайність озимої пшениці без зрошення становить 2,9 тонни з га, а зі зрошенням - 6,3 тонни з га; врожайність соняшнику 1,38 і 2,94 тонни з га; сої - 0,72 і 2,79 тонни з га; кукурудзи - 4,68 і 9,52 тонни з га відповідно.