Мільярдер Джек Ма - господар Alibaba під п'ятою Пекіна

Керівна партія Китаю нікому не дозволить принизити владу країни. Так, після критичних зауважень на свою адресу, Пекін буквально розчавив власника найбільшої інтернет-імперії, засновника Alibaba, мільярдера Джека Ма. З жовтня минулого року один з найбагатших жителів Азії майже не з'являвся на публіці. За цей час він втратив статус найбагатшої людини Китаю і, ймовірно, може позбутися своєї бізнес-імперії.

В один з найцінніших активів інтернет-імперії Джека Ма, фінансово-технологічну компанію Ant Group, втрутилася держава, пише авторитетне видання Financial Times.

Народний банк Китаю вирішив передати під держконтроль дані про споживче кредитування Ant Group. Компанія, яка отримає дані, повинна управлятися колишніми керівниками регулятора, повідомляє FT з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів між сторонами.

Нова компанія повинна буде також працювати з іншими фінансовими організаціями, які конкурують з Ant Group в сфері кредитування, такими як державні банки.

Державне втручання дозволить впевнитися, що новий бізнес "повністю відповідає вимогам" китайського керівництва, відзначило джерело видання, знайоме з позицією Пекіна.

Як підкреслює FT, держконтроль загрожує здатності Ant збирати й аналізувати інформацію про ключові сектори свого бізнесу, в тому числі про споживче кредитування.

Дочірня компанія Alibaba Ant Group управляє найбільшою в Китаї платформою мобільних платежів Alipay, через яку за 2020 рік пройшло близько 18 трильйонів доларів транзакцій.

24 грудня 2020 послідувало антимонопольне розслідування щодо Alibaba. Трохи пізніше газета Wall Street Journal написала, посилаючись на джерела, що влада Китаю вирішила "приборкати" Джека Ма і скоротити масштаби його технологічної та фінансової бізнес-імперії.

У квітні поточного року влада Китаю наклала на Alibaba рекордний для цієї країни штраф в 2,78 міліарда доларів або чотири відсотки від виторгу Alibaba в 2019 році (12 відсотків від чистого прибутку в 2020 році), і компанії, можна сказати, ще пощастило: за законом КНР влада мала право накласти штраф до десяти відсотків від обсягу річного виторгу.

Аналітики вважають, що процес проти Alibaba і накладений на компанію штраф є показовими і свідчать про намір Пекіна приструнити гігантів платформної економіки, які відіграють провідну роль в споживчому секторі.

Як зазначає Le Temps, Джек Ма завдяки своїм онлайн-магазинам, платіжним і кредитним платформам за два десятиліття перетворився на більш могутнього гравця в бізнесі і в банківській сфері, ніж Джефф Безос або Марк Цукерберг.

Якщо реструктуризація Ant завершиться, як пише FT, передачею всіх даних про 700 мільйонах клієнтів в дочірню компанію Центрального банку Китаю, що рівносильно націоналізації, то це стане поворотним моментом в стратегії цифрового розвитку китайської влади, вважає Le Temps.