МЗС склав список компаній, які досі функціонують на російському ринку

18:56 10 березень Київ, Україна

МЗС України оприлюднило список компаній, які вирішили залишитися на території РФ.



Про це повідомляє зовнішньополітичне відомство на своїй фейсбук-сторінці.





До цього списку відносяться, зокрема Huawei, Bosch, Herbalife, Ашан, Metro, Raiffeisen Bank, Pfizer.

Відомство також нагадує, що кожний товар, який виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок у військовий бюджет.. А він, як зазначає МЗС, завжди був пріоритетом для російського уряду, порівняно з будь-якими елементарними потребами власних громадян.



Крім того, українські дипломати закликають перелічені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити роботу в Росії, а відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотують такі компанії та їхні продукти.

За два тижні неспровокованої військової агресії Росії внаслідок авіаційних ударів та розстрілів уже загинуло понад 50 дітей.

Єдиним винятком можуть бути компанії, поставки яких обґрунтовані критичними гуманітарними потребами.