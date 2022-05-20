Міжнародний туризм скоротився на 72%

12:21 18 грудня Київ, Україна

Туризм - одна з найбільш постраждалих сфер під час пандемії коронавірусу. Згідно зі статистикою Всесвітньої туристичної організації ООН, міжнародний туризм знизився до рівня 1990 року. Згідно з цифрами, потік туристів впав на 72% - на 900 млн туристів.

Відомо, що пандемія COVID-19 привела до втрати $935 млрд експортних доходів від міжнародного туризму. Це в 10 разів вище збитку галузі під час економічної кризи 2009 року.

«Дані про витрати туристів як і раніше свідчать про дуже слабкий попит на міжнародні поїздки. Однак на деяких ринках, таких як США, Німеччина і Франція, останнім часом спостерігаються деякі ознаки відновлення. Крім того, попит на внутрішній туризм продовжує рости в Росії, Китаї та інших країнах», - заявили в ООН.

Фахівці очікують, що туризм частково відновиться до другого півріччя 2021, однак для повернення на докризові показники 2019 знадобиться 2,5-4 роки.

Нагадаємо, що про катастрофічну ситуацію в культурі і туристичній сфері України розповів Олександр Ткаченко, міністр культури нашої країни. Він же навів точні цифри: Україна за час з моменту оголошення карантину в березні втратила близько 83 мільярдів гривень. Це недоотриманий дохід в сегменті культурного і туристичного бізнесів.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна організація «Всесвітня рада з подорожей і туризму» (WTTC) закликала уряди всіх країн скасувати жорсткий карантин і зняти обмеження на в'їзд туристів навіть з регіонів, де пандемія COVID-19 особливо сильна.