Міжнародний розшук ексглави банку України

14:28 30 липня Київ, Україна

Службою ДФС зібрано достатньо доказів, які підтверджують беззастережну причетність ексглави комерційного банку до розкрадання та легалізації пів мільярда гривень.



Державна фіскальна служба оголосила в міжнародний розшук через Інтерпол колишнього главу банку через розтрату пів мільярда гривень. Про це повідомив глава ДФС Вадим Мельник в Facebook.



"Зловмисник діяв за попередньою змовою з іншими особами того ж банку. Протягом 2014 року ці фірми кредитували підконтрольних суб'єктів господарювання на загальну суму понад 476 млн грн, а потім 174,5 млн грн легалізували, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств", - повідомив Мельник.



Відзначається, що слідчі ДФС зібрали якісну доказову базу, що підтверджує вчинення зазначеного правопорушення висновками низки експертиз і досліджень, фінансово-господарською документацією і показаннями свідків.



Суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування по даній справі. Слідство триває.



