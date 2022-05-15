Міжнародний арбітраж визнав право України на заборону експорту лісу

09:48 13 грудня Київ, Україна

Питання про масштабну вирубку карпатських лісів вже давно обговорюється на всіх щаблях влади. Довгі роки хижацька вирубка лісів тривала завдяки високому попиту на нашу деревину за кордоном. В результаті, від повеней і селевих потоків народ і господарства країни зазнають величезних збитків.

Нарешті, Міжнародна арбітражна група визнала право України обмежувати експорт лісу. Про це в суботу, 12 грудня, повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.

"Арбітраж по лісу виніс своє рішення щодо заборони експорту лісу. Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Так наявну заборону експорту 2005 року визнано судом повністю правомірною", - написав Тарас Качка.

Він зазначив, що при цьому арбітри визнали, що заборона 2015 року має бути відкоректована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності. Заходи щодо коригування повинні бути здійснені у співпраці з ЄС.

За словами Качки, хижацький попит з боку компаній ЄС є двигуном незбалансованого експорту лісу і створює загрозу для Карпатського регіону, про що говорить виконавчий директор програми ООН з навколишнього середовища Інгер Андерсен.

"Як не дивно, головною причиною того, що ми не змогли до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року, стало те, що автори цієї заборони занадто активно писали про преференції націонанальним виробникам, а не про захист лісу. Тому, шановні депутати, будьте обережні в поясненні своїх законодавчих ініціатив", - написав торгпред України.

За його словами, рішення арбітрів дає Україні широку свободу вибору заходів виконання рішення. Однак, першим кроком має стати схвалення Закону України «Про ринок деревини», створення нормального ринку всередині України і регламентація з ЄС двостороннього протоколу про торгівлю лісом.

Раніше повідомлялося, що ЄС має намір переконати Київ дозволити експорт лісу. В ЄС вважають, що український мораторій на експорт лісу-кругляка суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, незважаючи на заборону, український ліс продовжували вивозити в ЄС.